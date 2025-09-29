У Молдові правляча партія Санду здобуває перемогу на парламентських виборах

Президентка Молдови Майя Санду. Фото: AP/Leon Neal

У Молдові, за результатами обробки 99,56% протоколів, на парламентських виборах лідирує правляча проєвропейська партія «Дія і солідарність», заснована президенткою країни Маєю Санду. Партія отримує 50,03% голосів виборців.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Республіки Молдова.

На другому місці — опозиційний «Патріотичний виборчий блок», одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, що виступає за зближення з Російською Федерацією. Цей блок набрав 24,26% голосів.

До нового складу парламенту також проходять:

блок проєвропейських партій «Альтернатива» — 7,99%;

«Наша партія» під керівництвом Ренато Усатого — 6,21%;

партія «Демократія вдома» — 5,63%.

Таким чином, більшість у парламенті Молдови отримають політичні сили, орієнтовані на європейський курс країни.

Парламентські вибори в Молдові

28 вересня у Молдові відбулися парламентські вибори, які можуть визначали подальший курс країни — до Євросоюзу чи у бік посилення зв’язків із Росією.

На фоні цього 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Згодом Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.

Вже 23 вересня у Молдові провели понад 30 обшуків через підозру втручання РФ у вибори.

Враховуючи це президент України Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією.

В медіа повідомили, що Росія вербує сотні православних священників у Молдові аби вони стали інструментом російської пропаганди напередодні парламентських виборів.

У день парламентських виборів у Молдові, 28 вересня, на низці закордонних виборчих дільниць повідомили про нібито замінування. Такі сигнали надійшли з Брюсселя, Рима, Генуї, Бухареста, Ешвілля та Аліканте.