На Миколаївщині реалізують проєкти індустріальних парків. Фото: Миколаївська ОВА

У вівторок, 7 жовтня, відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України від Миколаївської області. Серед інших питань обговорили й розвиток місцевої економіки через реалізацію проєктів індустріальних парків у регіоні.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Участь у засіданні взяли Керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна, заступник Керівника Офісу Президента України, виконавчий секретар Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Віктор Микита, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, заступники начальника Миколаївської ОВА, представники влади та територіальних громад.

Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов наголосив на важливості процесів, що покращують загальне економічне становище області.

— Минулого року в регіоні створено та зареєстровано два індустріальні парки. Це «Техно Парк Вознесенськ» на площі 19,1176 гекатрів та «SUNART» на площі 11,1650 гектарів. Також є план створити ще один парк з земельною ділянкою близько 250 гектара. Для стимулювання таких проєктів обласною владою була розроблена та затверджена Програма на 2025-2027 роки. Вона передбачає фінансову підтримку індустріальних парків регіону для їхнього облаштування та функціонування в розмірі до 50% від вартості проєкту, — зазначив він.

На додачу, генеральний директор індустріального парку «Біла Церква» Андрій Ропицький сказав, що через війну розбудова прифронтових регіонів потребує більшої підтримки.

— Прифронтові регіони знаходяться в нерівних умовах з іншими регіонами щодо розвитку бізнесу, тому потрібні додаткові стимули, — наголосив він.

Щоб розв'язати проблему підтримки індустріальних парків на прифронтових територіях, запропоновано запровадити державну програму зі страхування військових ризиків для прифронтових регіонів. Серед них:

додаткові стимули для учасників, ініціаторів та керівників компаніями індустріальних парків у прифронтових регіонах у порівнянні з іншими регіонами країни для заохочення виробників відкривати заводи у прифронтових регіонах;

для територій, на яких велися бойові дії, передбачити співфінансування від держави на рівні 80% від кошторисної вартості інженерно-транспортної інфраструктури, як для деокупованих територій (зараз діє 50%);

компенсацію 80% інвестиційного проєкту протягом 10 років для будь-якого розміру інвестицій без верхньої межі;

надання грантів до 20% (до 500 тисяч євро) на нові інвестиційні проєкти.

Так, заохочення інвесторів сприятиме створенню нових робочих місць та економічному відродженню Миколаївщини.

