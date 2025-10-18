Зеленський і Трамп домовилися не розголошувати питання про далекобійні ракети. Фото: Shawn Thew, EPA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ і Вашингтон домовилися поки не обговорювати публічно питання щодо постачання далекобійних систем і ракет Tomahawk.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

За словами Володимира Зеленського, сторони торкнулися теми далекобійних систем, однак вирішили не розголошувати подробиць. Він додав, що США не хочуть ескалації, а Дональд Трамп під час зустрічі наголосив, що такі ракети потрібні й самій Америці.

На запитання журналістів про перспективи отримання Tomahawk, Володимир Зеленський відповів: «Реалістично…».

Також обговорювалася запланована зустріч Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті. Україна, за словами Володимира Зеленського, розраховує на тиск з боку США для досягнення миру.

Після переговорів із Дональдом Трампом президент України провів телефонну розмову з європейськими лідерами, серед яких голова Євроради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте та прем’єр Польщі Дональд Туск.

— Ми говорили про питання безпекових гарантій, «Коаліцію охочих» — це основний європейський партнер, також говорили про ППО, про програму PURL, — зазначив Володимир Зеленський.

Слід наголосити, нещодавно Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

Також нагадаємо, що у п’ятницю, 17 жовтня, планується зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Американський президент наголосив, що однією з тем перемовин стане постачання ракет Tomahawk.