Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна готує контракт на купівлю 25 систем Patriot, — Зеленський

Система ППО Patriot. Фото: Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty ImagesСистема ППО Patriot. Фото: Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона повідомив, що Україна працює над підготовкою контракту на постачання 25 зенітно-ракетних систем Patriot. За його словами, постачання триватимуть упродовж кількох років.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, пише «Суспільне».

Президент уточнив, що 25 систем — це запит від Повітряних сил Збройних сил України. Водночас отримати всю кількість одразу неможливо, тому планується щорічне постачання певної кількості комплексів.

Володимир Зеленський наголосив, що однією з головних складнощів є черга на виробництво систем Patriot для інших держав.

«Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку — різну кількість у різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть надати нам цей пріоритет. Є більше позитиву — зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення», — зазначив президент.

За словами Володимира Зеленського, у низці ключових європейських країн, членів НАТО, є системи Patriot, які належать США. Україна може отримати частину цих комплексів у разі відповідного рішення Білого дому.

Президент також повідомив, що фінансування закупівлі 25 систем Patriot планується за рахунок використання заморожених російських активів. За його словами, фінансова основа цієї угоди вже опрацьована.

«Безумовно, нам також потрібно працювати над іншими фінансовими джерелами. Наразі у нас є 28 двосторонніх безпекових угод із різними країнами. Знаходити кошти і забезпечувати передоплату — це завдання, яке ми можемо реалізувати в межах цих угод», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах відновили програму створення нової ракети-перехоплювача для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Роботи зупинили у 2024 році, нині ж їх знову профінансували.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Він запропонував, щоб європейські країни передали свої системи озброєння Україні, а натомість отримали американське озброєння. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

Водночас раніше повідомлялось, що Вашингтон тимчасово призупинив передачу Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot через нестачу цих боєприпасів у власних військових запасах.

