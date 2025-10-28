До Миколаєва з робочим візитом прибули представники парламенту Данії
До Миколаєва з робочим візитом завітали високопосадовці з Королівства Данія на чолі з головою парламенту Сьореном Гаде та Надзвичайним і Повноважним Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Соренсеном.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич разом із гостями пройшлися центром міста та відвідали гімназію імені Миколи Аркаса, яка постраждала від ворожої атаки та де наразі тривають ремонтні роботи за фінансування Уряду Данії.
Обговорили виклики, які пережив Миколаїв та ті, що досі є актуальними. Мер розповів про співпрацю з Данією та проєкти, які реалізуються в місті за підтримки партнерів.
— Дякую данському народу за постійну підтримку: за проєкти, які допомагають нам відбудовувати місто, і за щиру дружбу, яку миколаївці відчувають у кожній ініціативі. Данія наш справжній партнер. Працюємо разом! — сказав мер.
Співпраця Миколаєва та Королівства Данія є унікальною, миколаївці вдячні партнерам за підтримку та небайдужість.
