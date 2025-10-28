До Миколаєва з робочим візитом прибули представники парламенту Данії. Фото: Миколаївська міська рада

До Миколаєва з робочим візитом завітали високопосадовці з Королівства Данія на чолі з головою парламенту Сьореном Гаде та Надзвичайним і Повноважним Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Соренсеном.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич разом із гостями пройшлися центром міста та відвідали гімназію імені Миколи Аркаса, яка постраждала від ворожої атаки та де наразі тривають ремонтні роботи за фінансування Уряду Данії.

До Миколаєва з робочим візитом прибули представники парламенту Данії. Фото: Миколаївська міська рада До Миколаєва з робочим візитом прибули представники парламенту Данії. Фото: Миколаївська міська рада До Миколаєва з робочим візитом прибули представники парламенту Данії. Фото: Миколаївська міська рада

Обговорили виклики, які пережив Миколаїв та ті, що досі є актуальними. Мер розповів про співпрацю з Данією та проєкти, які реалізуються в місті за підтримки партнерів.

— Дякую данському народу за постійну підтримку: за проєкти, які допомагають нам відбудовувати місто, і за щиру дружбу, яку миколаївці відчувають у кожній ініціативі. Данія наш справжній партнер. Працюємо разом! — сказав мер.

Співпраця Миколаєва та Королівства Данія є унікальною, миколаївці вдячні партнерам за підтримку та небайдужість.

До Миколаєва з робочим візитом прибули представники парламенту Данії. Фото: Миколаївська міська рада

До Миколаєва з робочим візитом прибули представники парламенту Данії. Фото: Миколаївська міська рада

До Миколаєва з робочим візитом прибули представники парламенту Данії. Фото: Миколаївська міська рада

До Миколаєва з робочим візитом прибули представники парламенту Данії. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відвідав українських захисників на Херсонському напрямку та від громади передав їм чергову партію дронів.