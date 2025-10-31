Депутат Береза запропонував перезавантажити депутатські комісії міськради Миколаєва

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза, фото «МикВісті»

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза запропонував перезавантажити склад депутатських комісій.

Про це він заявив під час засідання сесії Миколаївської міської ради 30 жовтня, повідомляють «МикВісті».

— Сьогодні стало очевидним, що серед нас є певні зауваження і незадоволення щодо тієї чи іншої депутатської комісії. З огляду на те, що позаминулої сесії ми говорили про велику ефективність від ротаційних принципів, то може тоді є сенс подивитись на роботу депутатських комісій і десь переобрати склад, перезатвердити її. Таким чином і перезавантажити роботу депутатських комісій. Можливо це також додало б ефективності в нашу роботу?, — сказав Олександр Береза.

Нагадаємо, 30 жовтня 2025 року вперше від початку повномасштабної війни міська рада частково зібралась на офлайн засідання сесії. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував депутат гібридний формат роботи, як у колег у Дніпрі.

На сесії депутати зокрема підіймали питання ефективності роботи депутатських комісій.

Депутат міської ради, обраний від партії «ОПЗЖ», Євген Прудник розкритикував роботу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. За його словами, члени комісії замість розгляду важливих для міста питань зосереджуються на другорядних темах, зокрема — на списанні комунального майна.

Водночас начальник антикорупційного департаменту Миколаєва, депутат від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв розкритикував роботу голови комісії з депутатської етики Олени Кісельової.

Після цього депутат міської ради від «Європейської солідарності», голова комісії з питань законності та гласності Олена Кісельова відповіла Андрію Єрмолаєву на його звинувачення у її бездіяльності.

Ще у серпні 2025 року депутат міської ради Артем Ільюк виступив з ініціативою провести ротацію керівників районних адміністрацій міста. Він вважає, що такий підхід може підвищити ефективність їхньої роботи.