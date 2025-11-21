  • пʼятниця

Трамп і Зеленський наступного тижня проведуть розмову щодо мирного плану

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo ScalzoПрезидент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo Scalzo

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп наступного тижня мають провести телефонну розмову, під час якої обговорять план завершення російсько-української війни.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела в Європейському Союзі.

Перед розмовою з Трампом Зеленський планує провести консультації з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини щодо цього питання.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт мирного плану. За оцінкою американської сторони, він може активізувати дипломатію.

Зазначається, що Володимир Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен також висловилася щодо інформації про так званий «мирний план» США для завершення російсько-української війни, який широко обговорюють західні ЗМІ.

Вона наголосила, що якщо зміст плану справді відповідає тому, що публікують медіа, то такі пропозиції не можуть бути прийнятними ані для України, ані для європейських партнерів. За її словами, оприлюднені ідеї «виглядають так, ніби написані у Москві» та фактично ігнорують основні принципи Статуту ООН.

Пізніше видання Axios оприлюднило основні положення 28-пунктного «мирного плану» адміністрації президента США Дональда Трампа, згідно з яким Україна має піти на поступки Росії — відмовитися від частини територій, обмежити чисельність армії та закріпити в Конституції відмову від вступу до НАТО.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що за новим мирним планом США і Україна, і Росія «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

