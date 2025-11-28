Павлович пропонує створити комісію «по екології або з етики», куди включити депутатів, які не хочуть працювати

Сессійна зала, де збираються депутати Миколаївської міськради. Фото: «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради Євген Павлович виступив з ініціативою створити окрему комісію, до якої включатимуть депутатів, які фактично не беруть участі в роботі ради.

Про це він сказав під час сесії міської ради 27 листопада, пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що є обранці, які з початку повномасштабного вторгнення жодного разу не з’явилися ані на сесію, ані на засідання комісій.

— Є така ненормальна ситуація — депутати, які взагалі не працюють. Наприклад, депутат Чайка, який, як мені відомо, з початку війни жодного разу не зʼявився на сесію чи комісію. Є й ті, хто свідомо зриває засідання. Я не говоритиму про причини та наслідки, — заявив Євген Павлович.

Він запропонував, аби голови фракцій і комісій зібралися й оцінили роботу своїх колег, після чого таких депутатів можна було б перевести в умовно «пасивну» комісію — з екології або з етики.

— Байдуже, як її назвати. Це може бути комісія з екології, з етики — як завгодно. Але туди мають увійти ті, хто не хоче або не буде працювати на благо містян. Це дозволить нам скоротити кількість учасників до тих, хто дійсно працює, і не залежати від 10–20% колег, які не виконують обовʼязків, — сказав депутат.

Нагадаємо, 19 листопада засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування та депутатської етики не відбулося через конфлікт між депутатками.

Зокрема, депутатка від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська звинуватила колег у некоректних висловлюваннях щодо нової групи «Санація» під час попередньої сесії та попросила комісію дати цим діям офіційну оцінку.

Голова комісії, керівник фракції «Європейська Солідарність» Олена Кісельова наголосила, що комісія не має механізму видачі протокольних доручень, і запропонувала депутатці сформулювати пропозицію для внесення до порядку денного.

Дискусія переросла в суперечку, а Тетяна Домбровська, заявивши, що її «не чують», покинула засідання. Після цього Олена Кісельова заявила про зрив роботи комісії. Засідання так і не було продовжено.