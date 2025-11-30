Зеленський призначив Маркарову своєю радницею з питань відбудови та інвестицій

Оксана Маркарова. Фото: Ліга

Президент Володимир Зеленський призначив колишню послиню України в США Оксану Маркарову своїм радником із питань відбудови та залучення інвестицій.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Володимир Зеленський зазначив, що команда президента вже майже чотири роки щоденно працює над тим, щоб Україна могла захищатися у війні та отримувати необхідну зброю, системи ППО й ресурси для внутрішньої стійкості.

Реклама

Водночас, за його словами, поряд із боротьбою за незалежність стоїть і довгострокове завдання — підготувати країну до післявоєнного відновлення та відновити нормальний економічний розвиток. До цього процесу мають долучатися уряд, державні інституції та бізнес.

«Але, окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету - забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток. Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати», — зазначив президент.

Оксана Маркарова обіймала посаду посла України у США з лютого 2021-го до серпня 2025 року. Після її відставки дипломатичну місію очолила колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується переглянути ключові оборонні документи, включно з планом оборони держави.

Нагадаємо, вранці 28 листопада «Українська правда» повідомила, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам керівник Офісу президента, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

На тлі обшуків НАБУ і САП голова Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.