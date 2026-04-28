Країни ЄС скептично ставляться до додатка Єврокомісії для перевірки віку, — Politico

ЄС запускає застосунок для перевірки віку користувачів в інтернеті.

Уряди країн Європейського Союзу не поспішають впроваджувати новий додаток Єврокомісії для перевірки віку користувачів в інтернеті. Деякі держави ставляться до нього скептично або віддають перевагу власним рішенням.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, Єврокомісія планує рекомендувати використання цього додатка для захисту дітей в інтернеті — зокрема для обмеження доступу до порнографії, алкоголю та, ймовірно, соціальних мереж.

Водночас представники восьми країн-членів заявили, що не впевнені у доцільності його впровадження. Частина урядів прямо вказує, що надає перевагу національним системам перевірки віку.

Крім того, запуск додатка супроводжувався проблемами: хакери виявили вразливості у програмному забезпеченні вже через кілька годин після оголошення про його готовність.

Зокрема, Ірландія, Франція та Польща планують використовувати власні розробки. У Німеччині заявили, що не мають наміру впроваджувати додаток ЄС, а у Фінляндії зазначили, що не просувають його активно. У Нідерландах триває оцінка безпеки сервісу.

«Ретельно оцінюємо, чи є додаток безпечним, таким, що не порушує конфіденційність, та таким, що важко обійти», — заявила міністерка цифрових технологій Віллемейн Ардтс.

Водночас у Греції припускають, що підтримають рішення ЄС, якщо воно стане обов’язковим, хоча вважають це малоймовірним.

Нагадаємо, що Парламент Туреччини ухвалив законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.