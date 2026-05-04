Україна та ЄС готують Drone Deal: Зеленський обговорив із фон дер Ляєн транш на виробництво дронів

Україна готує масштабну угоду з Євросоюзом щодо спільного виробництва безпілотників.

Про це пише Володимир Зеленський у соціальній мережі Х.

За словами Володимира Зеленського, під час переговорів сторони обговорили європейський пакет підтримки та графік надходження першого траншу.

Ці кошти спрямують на спільне виробництво дронів. Окрім цього, Київ та Брюссель домовилися активно рухатися до укладання безпекової угоди у сфері безпілотних систем.

Наразі українська сторона вже готує план безпечних кроків для розбудови необхідної оборонної інфраструктури.

Також Україна почала спільну розробку та виробництво безпілотників з Румунією. Міністр підкреслив, що румунське військо має впроваджувати перевірені рішення, а Україна сьогодні володіє унікальним досвідом застосування дронів у реальних боях.