 Drone Deal з ЄС: Зеленський обговорив транш на дрони

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 19.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 19.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна та ЄС готують Drone Deal: Зеленський обговорив із фон дер Ляєн транш на виробництво дронів

Зеленський обговорив пакет підтримки, Фото: Х / @ZelenskyyUaЗеленський обговорив пакет підтримки, Фото: Х / @ZelenskyyUa

Україна готує масштабну угоду з Євросоюзом щодо спільного виробництва безпілотників.

Про це пише Володимир Зеленський у соціальній мережі Х.

За словами Володимира Зеленського, під час переговорів сторони обговорили європейський пакет підтримки та графік надходження першого траншу.

Реклама

Ці кошти спрямують на спільне виробництво дронів. Окрім цього, Київ та Брюссель домовилися активно рухатися до укладання безпекової угоди у сфері безпілотних систем.

Наразі українська сторона вже готує план безпечних кроків для розбудови необхідної оборонної інфраструктури.

Раніше, Зеленський запропонував Фінляндії співпрацю у сфері безпілотників.

Нагадаємо, що Україна разом із Нідерландами розпочинає організацію першого спільного виробництва безпілотників.

Також Україна почала спільну розробку та виробництво безпілотників з Румунією. Міністр підкреслив, що румунське військо має впроваджувати перевірені рішення, а Україна сьогодні володіє унікальним досвідом застосування дронів у реальних боях.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський запропонував Фінляндії співпрацю у сфері безпілотників
Зеленський обговорив із прем’єром Чехії шлях України до ЄС
Зеленський назвав три пріоритети переговорів у Єревані
Реклама
Читайте також:
новини
«В деяких місцях не видно бордюру», — міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Найбільший роботодавець серед бізнесу у Миколаєві виявився обленерго: 2865 працівників

Юлія Бойченко
новини
Після зауважень аудиторів у Баштанці повторно оголосили тендер на реконструкцію міськради за ₴28 млн

Альона Коханчук
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський назвав три пріоритети переговорів у Єревані
Зеленський обговорив із прем’єром Чехії шлях України до ЄС
Зеленський запропонував Фінляндії співпрацю у сфері безпілотників

У Миколаєві поскаржились на закрите під час тривоги укриття: у КП кажуть, замки вішають мешканці

«Миколаївобленерго» увійшло до рейтингу найбільших роботодавців

3 години тому

П'яним побив тварину: у Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві собаки

Головне сьогодні