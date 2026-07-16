Корецький подав до Ради список кандидатів у новий Кабмін

Верховна Рада, липень 2016 року. Фото: Руслан Стефанчук, Facebook

Новообраний прем'єр-міністр України Сергій Корецький подав до Верховної Ради подання щодо призначення кандидатів на посади членів нового Кабінету Міністрів. Відповідний документ уже надійшов до парламенту.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у соцмережах.

Зокрема, прем'єр пропонує такі кандидатури:

Дениса Шмигаля — на посаду першого віцепрем'єр-міністра України – міністра енергетики України;

Тетяни Бережної — на посаду віцепрем'єр-міністра України з гуманітарної політики – міністра культури України;

Всеволода Ченцова — на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Віталія Безгіна — на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Матвія Бідного — на посаду міністра молоді та спорту України;

Андрія Бутенка — на посаду міністра освіти і науки України;

Івана Вигівського — на посаду міністра внутрішніх справ України;

Тараса Висоцького — на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Миколи Калашника — на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталія Кіма — на посаду міністра у справах ветеранів України;

Олександра Кравченка — на посаду міністра економіки та довкілля України;

Віктора Ляшка — на посаду міністра охорони здоров'я України;

Сергія Марченка — на посаду міністра фінансів України;

Дениса Маслова — на посаду міністра юстиції України;

Дениса Улютіна — на посаду міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України;

Оксани Ферчук — на посаду міністра цифрової трансформації України.

Голосування за склад нового Уряду. Фото: Ярослав Железняк

Раніше Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку пішов увесь склад Кабінету міністрів.

Вже 16 липня Верховна Рада України призначила Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Також сьогодні, Верховна Рада має розглянути питання про призначення нового складу Кабінету Міністрів України.

Про попередній розподіл посад увечері 15 липня написала нардеп, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

А от посади для діючого міністра оборони Михайла Федорова в уряді не знайшлось, як стверджують дані «РБК-Україна», хоча Володимир Зеленський пообіцяв, що Михайло Федоров залишиться в команді, але без деталей. Сам Михайло Федоров учора ввечері підтвердив, що йде з посади очільника Міноборони. Він нагадав, що за час його роботи на посаді команда встигла відключити росіянам Starlink, інвестувати кошти у mid-strike та зброю, запустити «Логістичний локдаун».