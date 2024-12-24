Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Про те, яким буде новий водогін для Миколаєва та чи варто місту очікувати питну воду вже у 2025 році — у матеріалі «МикВісті».

Новий водопровід для Миколаєва коштує 8 млрд грн

Влітку цього року президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для Миколаєва «по швидкому варіанту». На це потрібно було знайти 8 мільярдів гривень. Кошти спочатку розраховували отримати від Європейського інвестиційного банку або від Європейського банку реконструкції і розвитку.

Річка Інгулець, звідки Миколаїв сьогодні отримує воду, березень 2024 року, фото: «МикВісті»

Однак такий варіант дещо б збільшив терміни будівництва, пояснював у коментарі «МикВісті» очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час конференції з відновлення України у Берліні. Тому він підтримував ідею виділити ці кошти з державного бюджету.

— Якщо це йде з резервного фонду, проєкти будуються до року, а якщо з іноземними партнерами, то з банками там трохи довше. Зараз якраз вирішується питання, як це зробити. Це залежить від прем'єр-міністра і я прошу усіх людей, щоб підтримували цю ідею. Нам потрібно швидко, — сказав Віталій Кім.

Врешті гроші виділили з державного бюджету, заклавши 8 мільярдів гривень на 2025 рік. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області вже уклала три договори на будівництво водозабору з річки Південний Буг у Новій Одесі та магістрального водогону для Миколаєва. Усю протяжність будівництва розділили на три ділянки робіт. За кожну з них відповідає певна підрядна компанія: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Закладені 8 млрд грн на новий водогін для Миколаєва у бюджеті України на 2025 рік, скриншот з держбюджету

Договори з компаніями уклали без проведення торгів. Це рішення в Службі відновлення пояснили тим, що інженерний звіт, де міститься інформація про вартість будівництва водогону, обсяги робіт та проєкт завдання, отримали лише у жовтні, а виконати ці роботи треба до 31 грудня 2024 року.

«Задля реалізації експериментального проєкту у встановлені державою терміни неможливо дотриматись термінів на проведення закупівлі шляхом відкритих торгів», — пояснили у Службі відновлення області.

Якою буде потужність водогону та чому це важливо?

Наразі невизначеним залишається питання, якої потужності має бути водогін. Його планували будувати об'ємом на 160 тисяч кубометрів на добу. Однак згодом голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заговорив про можливість зменшити цей показник до 100 тисяч кубометрів, спираючись на сьогоднішнє споживання води містом.

Зараз миколаївці витрачають від 75 до 108 тисяч кубометрів лише централізованої технічної води на добу. Але у перспективі споживання води може бути більшим, адже на сьогодні у місті не працюють великі підприємства, а кількість населення досі менша за довоєнний рівень.

Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті»

Тому міська влада наголошує на тому, що водогін має бути потужністю 160 тисяч кубометрів. Однак голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин розраховує отримати оновлені дані щодо майбутніх планових показників споживання води містом, сказав він у коментарі «МикВісті».

— У нас вже було декілька нарад з цього приводу. Саме місто Миколаїв в листах про необхідний об'єм подачі води зазначає, що в перспективі потужність очисних споруд, які будуть побудовані, складатиме 120 тисяч кубів і роблять заявку на 160 тисяч кубів. Ми розуміємо, що стратегічний план від 2007 року містить у собі розвиток міста Миколаєва і вихід на значно більше споживання, але навіть по закону генеральний план має переглядатися через кожні 6-7 років. Він не переглядався і після цього було багато викликів як Covid-19, війна. Тому нам би хотілось уточнити, — сказав Сергій Сухомлин.

На сьогодні Держагентство розвитку очікує офіційних розрахунків від Миколаївської ОВА, після яких остаточно ухвалюватиметься рішення, якої потужні будувати водогін.

— Я думаю, що найближчим часом вони надійдуть, бо саме вони разом з містом Миколаєвом є замовником. Якщо вони підтверджують, що потрібно на 160 тисяч кубів, то будівництво водогону буде проєктуватися саме на 160 тисяч кубів, — уточнив Сергій Сухомлин.

Працівники «Миколаївводоканалу» відновлюють водогін у 2022 році, фото: «МикВісті»

За таких умов миколаївський водогін також збираються використовувати для проведення меліораційних робіт, додав він.

— У нас буквально декілька днів тому (на початку грудня 2024 року, — прим.) проводилася нарада з містом Миколаєвом і обласною військовою адміністрацією на якій ми дійшли, що через втрати сільського господарства, в тому числі і меліорації, можливе використання водогону й для проведення меліораційних робіт, — сказав голова Держагентства відновлення.

У будь-якому разі вартість робіт не перевищуватиме 8 мільярдів гривень, запевнив Сергій Сухомлин.

— Ця сума була розрахована з потужності 160 тисяч кубів. Я думаю, що в нас буде можливість зекономити і вкластися в розраховану вартість, — сказав він.

Будівництво магістрального водогону для міста Кривий Ріг, фото: Держагенство відновлення

Однак додаткові кошти можуть знадобитися на будівництво станції підйому води та дві насосні станції з сонячними електростанціями, уточнив голова Держагентства відновлення.

— І ще можу додати, що сума може зрости тільки за рахунок того, що … хоча, гадаю, нам вдасться зекономити і вкластися в розраховану вартість. Ми ще хочемо вкластися у станцію підйому води та дві насосні станції з сонячними електростанціями для забезпечення електроенергії насосного обладнання для того, щоб зменшити вартість води для самого міста Миколаєва. Це буде як друга черга робіт, але я гадаю, що нам вдасться за рахунок економії реалізувати ще й ці проєкти, — сказав Сергій Сухомлин.

Питну воду Миколаєву обіцяють до осені 2025 року

Майбутній водогін для міста будуватимуть за формулою «проєктуй-будуй», коли одна підрядна компанія займається як проєктуванням, так і будівництвом об'єкта.

— Ми працювали з нашими партнерами, але вони хочуть йти за стандартною процедурою, що складається з проєктування, проходження експертизи, оголошення тендеру та будівництва. Тобто весь цей процес може затягнутись на півтора-два роки. Ми не маємо цього часу, тому було запропоновано йти за процедурою «проєктуй-будуй». Є свої мінуси, є плюси, але європейські та міжнародні інституції не готові фінансувати за таким принципом будівництво, — розповів раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин каже, що «формула «проєктуй-будуй» не є досконалою, але вона дозволяє значно пришвидшити термін реалізації проєктів».

— Які можуть бути загрози? Так, це можливо, але якщо цей процес відбувається безконтрольно. Але у нас постійно проходять робочі наради з підрядниками, проєктувальниками і ми залучаємо наших технічних партнерів — спеціалістів ЮНІСЕФ та інших організацій, для того, щоб завдання на проєктування було максимально ефективним. Поки що я не бачу ризиків в якості реалізації проєкту, — сказав у коментарі «МикВісті» Сергій Сухомлин.

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Новий водогін для Миколаєва планують побудувати та запустити до осені 2025 року, каже голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

— Ми його побудуємо — люди отримають воду. Роботи вже розпочато, до осені наступного року збудуємо, – зазначив Сергій Сухомлин.

Водночас до будівництва водогону також долучиться Данія, розповів міський голова Олександр Сєнкевич після зустрічі з данським послом в Україні Олє Егбергом Міккельсеном 18 грудня.

— Данія обіцяла включитись в цей проєкт і залучити своїх експертів для того, щоб це відбулося якнайшвидше і якнайефективніше, і за результатами зменшило вартість останнього кубічного метра води для споживача, — сказав Олександр Сєнкевич.

На сьогодні влада розглядає два варіанти, якої потужності буде майбутній водогін для Миколаєва: 100 чи 160 тисяч кубометрів. Від його об'єму залежатиме, яку кількість води у майбутньому зможе споживати місто. Наразі це питання досліджує обласна військова адміністрація, яка має надати усі розрахунки Держагентству відновлення. А далі вже ухвалюватиметься остаточне рішення.

Попри невизначеність з потужністю водопроводу держава запевняє: новий водогін миколаївці отримають вже до осені 2025 року.

Юлія Бойченко, «МикВісті»