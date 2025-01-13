Влада Очакова шукає, хто дасть місту ₴15 млн на реконструкцію парку та будівництво фонтанів
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- Юлія Бойченко
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12:33, 13 січня, 2025
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В Очакові Миколаївської області планують реконструювати парк та побудувати нові фонтани. Наразі міська влада шукає донора, який профінансує ці роботи.
Відповідний проєкт влада міста Очаків, яке знаходиться за близько 5 кілометрів морем від окупованої Кінбурнської коси, опублікувала на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».
Ініціатором проєкту вказується Очаківська міська рада. Вартість робіт наразі оцінюють в 15 мільйонів гривень, а тривалість робіт складає три роки.
Проєкт передбачає повну реконструкцію бульварної частини скверу в Очакові, що простягається від вулиці Миру до Собору. Серед основних робіт:
- будівництво двох груп фонтанів;
- заміна старого асфальтобетонного покриття тротуарів на нове з тротуарної плитки товщиною 40 міліметрів;
- облаштування пішохідної доріжки шириною 2 метри вздовж паркування, з використанням тротуарної плитки;
- встановлення пандуса для зручності маломобільних груп населення на перетині доріжок із парковкою;
- облаштування тактильної плитки на пандусі для зручності людей із порушеннями зору;
- створення зони для відпочинку;
- проведення озеленення території.
Які ще проєкти опублікувала влада Очакова у DREAM?
Наразі влада Очакова розраховує знайти через державну систему DREAM фінансування декількох проєктів у місті. Це будівництво туристично-інформаційного центру, на який потрібно 4 мільйони гривень.
Ще міська влада планує збудувати реабілітаційний центр для ветеранів та інвалідів війни. Вартість будівництва наразі оцінюють в 190 мільйонів гривень, а тривалість робіт — 4 роки.
Водночас через систему DREAM шукають донора, який профінансує відбудову зруйнованого російським обстрілом палацу культури Очакова — на це потрібно 10 мільйонів гривень.
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