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Влада Очакова шукає, хто дасть місту ₴15 млн на реконструкцію парку та будівництво фонтанів

Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

В Очакові Миколаївської області планують реконструювати парк та побудувати нові фонтани. Наразі міська влада шукає донора, який профінансує ці роботи.

Відповідний проєкт влада міста Очаків, яке знаходиться за близько 5 кілометрів морем від окупованої Кінбурнської коси, опублікувала на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Ініціатором проєкту вказується Очаківська міська рада. Вартість робіт наразі оцінюють в 15 мільйонів гривень, а тривалість робіт складає три роки.

Проєкт передбачає повну реконструкцію бульварної частини скверу в Очакові, що простягається від вулиці Миру до Собору. Серед основних робіт:

  • будівництво двох груп фонтанів;
  • заміна старого асфальтобетонного покриття тротуарів на нове з тротуарної плитки товщиною 40 міліметрів;
  • облаштування пішохідної доріжки шириною 2 метри вздовж паркування, з використанням тротуарної плитки;
  • встановлення пандуса для зручності маломобільних груп населення на перетині доріжок із парковкою;
  • облаштування тактильної плитки на пандусі для зручності людей із порушеннями зору;
  • створення зони для відпочинку;
  • проведення озеленення території.

Які ще проєкти опублікувала влада Очакова у DREAM?

Наразі влада Очакова розраховує знайти через державну систему DREAM фінансування декількох проєктів у місті. Це будівництво туристично-інформаційного центру, на який потрібно 4 мільйони гривень.

Ще міська влада планує збудувати реабілітаційний центр для ветеранів та інвалідів війни. Вартість будівництва наразі оцінюють в 190 мільйонів гривень, а тривалість робіт — 4 роки.

Водночас через систему DREAM шукають донора, який профінансує відбудову зруйнованого російським обстрілом палацу культури Очакова — на це потрібно 10 мільйонів гривень.

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