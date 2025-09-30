  • вівторок

ЄС виділяє €2 млрд на виробництво українських дронів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Фото: X / Ursula von der LeyenПрезидентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Фото: X / Ursula von der Leyen

Євросоюз виділить 2 мільярди євро на виробництво українських безпілотників.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми повинні надавати військову допомогу Україні. Якщо ми й надалі вважаємо, що Україна — це наша перша лінія оборони, то маємо активізувати військову підтримку. Конкретно, ми погодили з Україною, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на дрони. Це дозволить Україні збільшити власні виробничі потужності дронів і надасть ЄС можливість отримати вигоду від цієї технології», — сказала вона.

Глава Єврокомісії також наголосила на потребі «більш структурного рішення для військової підтримки».

«Саме тому я висунула ідею Репараційної позики, яка ґрунтується на заморожених російських державних активах. Позика не буде надана відразу — вона буде виплачуватися траншами й за умови виконання певних вимог. Ми також зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини коштів позики для закупівель у Європі та з Європи», — повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що не йдеться про конфіскацію активів: Україна повинна буде повернути позику, якщо росія виплатить репарації.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є світовим лідером у виробництві безпілотників.

