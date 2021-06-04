Больницы, которые не определены под прием больных с коронавирусной инфекцией в первой волне, должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в В

ерховной Раде, передает корреспондент Укринформа.

— Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения, с департаментами здравоохранения и определили перечень больниц, в которые госпитализируются на первой волне больные с коронавирусной болезнью, а все остальные больницы должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным, — сказал Виктор Ляшко.

Министр подчеркнул, что это стало возможным благодаря стабилизации эпидемической ситуации.

По обновленному списку НСЗУ медицинскую помощь при лечении COVID-19 будут оказывать 257 больниц. При этом в случае закрытия отделения, которое принимало больных коронавирусной болезнью, пациентов должны долечить в том отделении или перевести в другую больницу для завершения лечения.

Из 71 тысячи коек, которые были отведены под оказание медицинской помощи больным COVID-19, по состоянию на конец мая занято около 20 тысяч.

НСЗУ заявила, что предыдущее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, от 7 мая 2021 года № 31 «Об утверждении перечня учреждений здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с COVID-19» утратило силу. Утвержден новый перечень таких заведений, в который вошли 257 больниц.