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Больницы, которые не определены под прием больных с коронавирусной инфекцией в первой волне, должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в В
ерховной Раде, передает корреспондент Укринформа.
— Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения, с департаментами здравоохранения и определили перечень больниц, в которые госпитализируются на первой волне больные с коронавирусной болезнью, а все остальные больницы должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным, — сказал Виктор Ляшко.
Министр подчеркнул, что это стало возможным благодаря стабилизации эпидемической ситуации.
По обновленному списку НСЗУ медицинскую помощь при лечении COVID-19 будут оказывать 257 больниц. При этом в случае закрытия отделения, которое принимало больных коронавирусной болезнью, пациентов должны долечить в том отделении или перевести в другую больницу для завершения лечения.
Из 71 тысячи коек, которые были отведены под оказание медицинской помощи больным COVID-19, по состоянию на конец мая занято около 20 тысяч.
НСЗУ заявила, что предыдущее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, от 7 мая 2021 года № 31 «Об утверждении перечня учреждений здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с COVID-19» утратило силу. Утвержден новый перечень таких заведений, в который вошли 257 больниц.
Ранее сообщалось, что профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала «судилищем» визит главы облсовета Анны Замазеевой и руководителя Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрия Самофалова в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».
Как известно, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения. Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.
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Больницы, которые не определены под прием больных с коронавирусной инфекцией в первой волне, должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в В
ерховной Раде, передает корреспондент Укринформа.
— Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения, с департаментами здравоохранения и определили перечень больниц, в которые госпитализируются на первой волне больные с коронавирусной болезнью, а все остальные больницы должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным, — сказал Виктор Ляшко.
Министр подчеркнул, что это стало возможным благодаря стабилизации эпидемической ситуации.
По обновленному списку НСЗУ медицинскую помощь при лечении COVID-19 будут оказывать 257 больниц. При этом в случае закрытия отделения, которое принимало больных коронавирусной болезнью, пациентов должны долечить в том отделении или перевести в другую больницу для завершения лечения.
Из 71 тысячи коек, которые были отведены под оказание медицинской помощи больным COVID-19, по состоянию на конец мая занято около 20 тысяч.
НСЗУ заявила, что предыдущее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, от 7 мая 2021 года № 31 «Об утверждении перечня учреждений здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с COVID-19» утратило силу. Утвержден новый перечень таких заведений, в который вошли 257 больниц.
Ранее сообщалось, что профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала «судилищем» визит главы облсовета Анны Замазеевой и руководителя Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрия Самофалова в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».
Как известно, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения. Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.