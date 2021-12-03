Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш Край» Анна Норд считает, при распределении средств на ремонт школ не учитывается мнение директоров учебных заведений. В связи с чем деньги тратятся нецелесообразно.

Об этом она рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Депутат Анна Норд привела в пример Николаевскую общеобразовательную школу №3, где в начале 2019 года Департамент энергоэффективности поставил металлопластиковые окна, хотя она в них не нуждалась. За деньги родителей в уче6бном заведении уже были заменены практически все окна.

Она подчеркнула, что игнорируются запросы директоров на решение первоочередных проблем.

– У директоров школ вообще не спрашивали: «Что вам нужно? Что вы хотите, чтобы сделали? Нужно ли вам это сделать?». Яркий пример школа №3, где сейчас идет судебный процесс. Стояли очень неплохие окна, но их выбросили, вставили другие окна. Те другие окна не доделали, подоконники не поставили, отливы не сделали, все это рушится, затекает. Новые окна не открываются и так далее. У директора школы не спросили нужно ли это делать. И это не нужно было делать. Потратили много средств, – отметила Анна Норд.

Она отметила, что кроме самого ремонта, огромные суммы денег тратятся на проектную документацию, на экспертизу проекта, сопровождение ремонтных работ.

– При таких ремонтах тратятся деньги на проект. В среднем, к примеру, проект школы №1 стоил 1 миллион гривен. К проекту еще проводится экспертиза. Например, экспертиза гимназии №2 стоила 300 тысяч гривен. Нужна ли была? Сопровождение по ремонту будет обходится еще в полмиллиона, – рассказала депутат.

Стоит напомнить, что депутат Николаевского горсовета от партии «ОПЗЖ» Максим Невенчанный снял видеосюжет, в котором показал школу №3, где заменили окна, хотя учебное заведение остро нуждалось и нуждается в ремонте дворовой территории, спортивного зала, модернизации пищеблока, обустройстве комфортных раздевалок и т.д.

В то же время николаевскую общеобразовательную школу №1 имени Олега Ольжича заливает дождем из-за протекающих окон. Департамент энергетики и энергосбережения городского совета четыре раза объявлял торги на проведение термосанации здания школы, в перечень работ по которой также входит замена окон.

Тогрги, которые чиновники проводили в декабре 2020 года, марте 2021 года и августе 2021 года с ожидаемой стоимостью в 76 миллионов 482 тысячи 224 гривны не состоялись. Четвертые торги по термосанации здания школы были объявлены 1 ноября 2021 года. На сегодняшний день договор на выполнение работ не заключен, идет процесс квалификации победителя. Напомним, ранее НикВести писали, что гуманитарная комиссия горсовета Николаева предложила отменить торги по термосанации здания школы и провести замену окон текущим ремонтом. На комиссию также приходил директор учебного заведения Владимир Заяц. Он просил заменить аварийные окна, которые не меняли со дня открытия школы – 37 лет.

Проблемы с ремонтными работами возникли и в городской школе №42. В сентябре 2020 года НикВести писали, Департамент энергоэффективности Николаевского горсовета со второй попытки нашел подрядчика, который за 35,6 миллионов гривен энергомодернизирует школу №42.

Спустя год, директор николаевской школы №42 Елена Карпенко пожаловалась на некачественные работы по термосанации здания учебного учреждения. По словам директора школы, в здании учебного учреждения протекают окна, остались не закреплены подоконники, а также из окон выпадают резинки, предназначенные для их изоляции, чем повреждают стёкла.

Позже стало известно, что работы там были начаты в 2019 году и выполнены всего на 15%. В 2020-2021 годах термосанацию не продолжали. За это время сменилось три подрядчика, а уже сделанное начало разрушаться. При этом на ремонт потратили 4,9 миллиона гривен из 29 запланированных по проекту.

28 ноября 2021 года в Департаменте энергетики Николаева сообщили, что сотрудники подрядной организации приступили к работам по устранению недочетов николаевской школы № 42, которые возникли из-за неоконченных работ по термосанации. Начатые работы завершат к концу 2021 года.