Исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская рассказала, что коллектив медучреждения разделился на лагерь «саботирующих работу» сотрудников администрации, которые выполняют чьи-то указания и тех, кто «зарабатывает деньги для КНП».

Об этом она сказала в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По ее словам, в медучреждении работает 188 сотрудников. Из них 10-15 человек пытаются блокировать деятельность медучреждения.

— Можно всех разделить на два лагеря, есть лагерь, который блокирует, а есть лагерь, который работает и зарабатывает деньги для КНП, выполняет свою работу и им все равно. Передо мной стоит задача, чтобы учреждение работало, принимало больных и выполняло обязанности. Тот персонал, который находится на страже здоровья: медицинские работники, врачи, медсестры, санитарки — они работают, они не вплетаются в интриги, — отметила Ярослава Студзинская.

По ее словам люди, которые саботируют работу, скорей всего, выполняют чьи-то указания. Исполняющая обязанности директора учреждения подчеркнула, что проводит беседы с каждым лично.

— Это люди, которые, по моему мнению, преследуют свою цель и, вероятнее всего, выполняют чьи-то указания. Когда мы разговариваем с ними наедине и я прошу дать мне документы, ознакомить меня с задачами, что нужно выполнить, чтоб не пропустить сроки, они как люди меня понимают, кивают головой, глазами дают понять, что все сделают, но в конце дня говорят: «Мы не можем подать такую информацию, потому что нам не разрешают этого делать». Это человеческий фактор. Проводится коммуникация, мы работаем в этом направлении, я работаю с каждым человеком отдельно. Я считаю, что в любом случае мы добьемся этого и наладим отношения, несмотря ни на что, не будем разграничивать на лагеря, — говорит Ярослава Студзинская.

Кроме того она отметила, что не видела и не слышала о коллективном обращении сотрудников больницы в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская еще не определилась, будет ли участвовать в конкурсе, чтобы занять место главврача на постоянной основе.

Напомним, сегодня комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовала руководству КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней» привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых работников предприятия и по фактам выявленных нарушений направить обращение в компетентные органы.

Ранее адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначения новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета.

В своб очередь, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

В среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.



