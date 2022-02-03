В администрациях районов Николаева планируют сократить 7 сотрудников секторов по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Такое предложение озвучил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя на рабочей группе по оптимизации структуры мэрии Николаева.

Александр Герасименя отметил, что сотрудники секторов в районах города занимаются планированием мероприятий, составлением планов реагирования, организацией обучения населения, проверкой готовности убежищ, участвуют при обучениях на предприятиях.

Кроме того, они обрабатывают около 200 поручений в год от глав администраций в сфере защиты населения и вопросов жизнедеятельности районов.

—Учитывая сказанное, считаю нецелесообразно сокращать в полном объеме сектора. Предлагаю оставить по одному человеку в районах города, сведя их в отдел координации действий при ЧС. Еще будет сокращен отдел бухгалтерии. Под сокращение попадет 7 человек, — подчеркнул Александр Герасименя.

Напомним, что 26 января, членам рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева представили проект новой структуры мэрии, разработанный чиновниками.

Напомним, что Александр Сенкевич надеется, что новую структуру мэрии рассмотрят на первой февральской сессии.

Ранее он кадровые изменения в мэрии анонсировал на конец октября 2021 года, однако рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета ещё не предоставила свои предложения. Позже Александр Сенкевич рассказал о планах внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139. Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Отметим, что рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавил секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года, Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева.

Помимо этого, в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.