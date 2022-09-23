В Луганской области оккупанты заставляют людей голосовать на псевдореферендуме, таким образом пытаясь повысить явку, а за отказ угрожают увольнениями с работы.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВ Сергей Гайдай.

— Запрещено покидать города, работаешь – заставят на работе, сидишь дома – придут военные: в Луганской области оккупанты пытаются повысить явку во время неволения. Россияне подготовились к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о «активном участии местных жителей в голосовании», — написал Сергей Гайдай.

По его словам, в частности в Беловодске на одном из предприятий начальник объявил всем сотрудникам, что явка (на референдум – ИФ-У) обязательна, а за отказ автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не появится, передадут представителям т.н. «МГБ ЛНР».

В Старобельске оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилья и принуждения людей участвовать в голосовании.

В то же время, попытка россиян принудительно мобилизовать жителей области не удалась, в частности вербовка в Луганском СИЗО представителями частной компании заключенных.

— Впрочем, «частичная мобилизация» продолжается. Хотя есть и те, кто под нее уже не подпадет. За сутки в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, продолжаются подготовительные меры принять еще 200 тел, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты решили «включить» в состав захваченной Херсонской области город Снигиревка и село Александровка Николаевской области, чтобы их жители «проголосовали» на фейковом «референдуме».

Напомним, бывший николаевский журналист, сепаратист Юрий Барбашов, выполняющий обязанности председателя оккупационной администрации Снигиревки, заявил, что местные жители «в восторге от референдума», который вскоре планирует проводить Россия.

Отметим, что по данным главы Николаевской ОВ Виталия Кима, участие в референдумах на юге собираются принимать 8-10% жителей.