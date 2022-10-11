В Николаеве открыли очередную точку выдачи очищенной воды. Обустроили ее на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Пункт выдачи воды имеет удобный автомат, который утеплен и бесперебойно может работать в минусовую температуру.
Установка модульной станции обратного осмоса мощностью 1 тонна в час стала возможной благодаря поддержке международных партнеров.
Жители окрестных домов в шаговой доступности смогут ежедневно с 06:30 до 20:30 часов набирать очищенную воду (кроме периода действия воздушной тревоги).
По Николаеву открыли уже 60 таких пунктов, в планах обустроить еще около 50.
Список адресов точек выдачи воды можно просмотреть на сайте по ссылке (обновляется).
Напомним, ориентировочно к 20:00 11 октября часть Николаева осталась без воды из-за ремонтных работ на сети, проводимых бригадой коммунального предприятия «Николаевводоканал».
В Николаеве открыли очередную точку выдачи очищенной воды. Обустроили ее на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Пункт выдачи воды имеет удобный автомат, который утеплен и бесперебойно может работать в минусовую температуру.
Установка модульной станции обратного осмоса мощностью 1 тонна в час стала возможной благодаря поддержке международных партнеров.
Жители окрестных домов в шаговой доступности смогут ежедневно с 06:30 до 20:30 часов набирать очищенную воду (кроме периода действия воздушной тревоги).
По Николаеву открыли уже 60 таких пунктов, в планах обустроить еще около 50.
Список адресов точек выдачи воды можно просмотреть на сайте по ссылке (обновляется).
Напомним, ориентировочно к 20:00 11 октября часть Николаева осталась без воды из-за ремонтных работ на сети, проводимых бригадой коммунального предприятия «Николаевводоканал».