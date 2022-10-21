21 жовтня триває 240-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

ЗСУ тричі відбили авіаційні атаки росіян у Бериславському районі Херсонщини, повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ворог тричі атакував наші позиції своєю армійською і штурмовою авіацією. Як наслідок, отримав у відповідь вогневе ураження нашим силами і ретирувався», — йдеться у повідомленні.

Протягом бойового дня Силами оборони півдня була застосована авіація 7 разів: били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів.

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Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зафіксовані втрати ворога складають:

28 окупантів

2 самохідні артсистеми типу «Мста-С»

міномет

бойова машина піхоти

танк.

Також пошкоджено 2 бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка.

В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано 2 склади з боєприпасами. Решта результатів дорозвідується.