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2 листопада триває 252-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб. Від обстрілів з РСЗВ противника постраждало місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області.
Разом з тим ЗСУ знищили три склади росіян на Миколаївщині та Херсонщині. Протягом 1 листопада наша авіація нанесла 8 ударів по скупченнях живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту росіян на півдні.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Забезпечено зменшення ворожого війська на:
Оновлюється
07:55 Триває примусова так звана «евакуація» цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, пише Генштаб.
Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.
Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
2 листопада триває 252-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб. Від обстрілів з РСЗВ противника постраждало місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області.
Разом з тим ЗСУ знищили три склади росіян на Миколаївщині та Херсонщині. Протягом 1 листопада наша авіація нанесла 8 ударів по скупченнях живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту росіян на півдні.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Забезпечено зменшення ворожого війська на:
Оновлюється
07:55 Триває примусова так звана «евакуація» цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, пише Генштаб.
Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.
Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону.