Херсонський напрямок, фото: Костянтин Ліберов

2 листопада триває 252-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб. Від обстрілів з РСЗВ противника постраждало місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області.

Разом з тим ЗСУ знищили три склади росіян на Миколаївщині та Херсонщині. Протягом 1 листопада наша авіація нанесла 8 ударів по скупченнях живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту росіян на півдні.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Забезпечено зменшення ворожого війська на:

25 окупантів

3 реактивні системи залпового вогню «Град»

самохідну крупнокаліберну гаубицю «Акація»

самохідну артиллерійсько-мінометну установку «Нона»

зенітно-ракетний комплекс «Тор»

11 одиниць авто-бронетехніки

3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

Онлайн-репортаж

Оновлюється

Триває примусова так звана «евакуація» цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, пише Генштаб.

Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.

Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону.