Вооруженные силы Украины атаковали восемь районов сосредоточения живой силы и две позиции средств противовоздушной обороны противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 9 ноября.

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной Русско-Белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БПЛА;

на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БПЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опросное, Нью-Йорк и Южное;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка и Каменское;

На Южнобугском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 50 вылетов.

Напомним, вечером 9 ноября российский генерал Сергей Суровикин, командующий вражескими войсками в Украине, и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о сдаче Херсона и уходе оккупационных войск на левый берег Днепра.

При этом на Херсонщине за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.