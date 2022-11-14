Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в новой концепции восстановления города горожане хотят видеть создание публичных зон, зон отдыха и велодорожек.

Об этом он сказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Александр Сенкевич отметил, что николаевцы активно заполняют анкеты по поводу видения будущего развития и внешнего вида Николаева. Он напомнил, что в городе планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.

— В приоритете у горожан создания публичных зон, зеленых зон, набережной от Ингусского до Варварского моста, трасса здоровья от 61-го завода в Яхт-клуб, превращение нашего парка Победы. То есть людям хочется видеть город, в котором хочется жить, — объяснил он.

Также он отметил, что разработка Генплана невозможна без решения вопроса с транзитным транспортом.

— Без строительства объездного моста мы не сможем решить транспортную проблему в Николаеве. Когда мы сможем получить тот японский или китайский мост, тогда вопрос транспорта в городе будет решен на 80%, - отметил он.

По его словам, эти вопросы нуждаются в кропотливой работе с документами, поэтому сейчас есть время ими заниматься, чтобы после окончания войны не тратить время и как можно быстрее начать работу.

Он напомнил, что до войны планировалось завершить строительство объездной бетонной дороги с Херсонского направления в порты Корабельного района Николаева. Однако планы пришлось изменить. Также пришлось временно приостановить строительство перехода под железнодорожным мостом.

— Его (объезд под железнодорожным мостом, — прим.) начала разрабатывать турецкая компания Онур, но в начале войны они направили нам письмо, что они не могут обеспечить выполнение контракта, поэтому предлагают его разорвать до окончания войны. После этого они продолжат работу, – рассказал мэр города.

Напомним, что строительство объездной дороги в Корабельном районе и Николаевском районе области должно было начаться в этом году.

В феврале 2022 года стало известно, что для строительства объездной дороги в Корабельном районе Николаева необходимо через Кабинет Министров вывести из лесного хозяйства часть территории