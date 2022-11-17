Украинские военные в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр и освободили уже почти 200 населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

— В ходе проведения наступательной операции наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5 тысяч 580 квадратных километров нашей территории и 198 населенных пунктов, — рассказал Алексей Громов.