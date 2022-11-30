Часть объектов ЧАО «Николаевская ТЭЦ» переподключена к сетям теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Начиная с этого отопительного сезона, потребителями ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» стали жители домов по адресам:
Ранее сообщалось, что в городе отремонтировали все сети и объекты «Николаевоблтеплоэнерго», поврежденные россиянами.
Часть объектов ЧАО «Николаевская ТЭЦ» переподключена к сетям теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Начиная с этого отопительного сезона, потребителями ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» стали жители домов по адресам:
Ранее сообщалось, что в городе отремонтировали все сети и объекты «Николаевоблтеплоэнерго», поврежденные россиянами.