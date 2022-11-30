Часть объектов ЧАО «Николаевская ТЭЦ» переподключена к сетям теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Начиная с этого отопительного сезона, потребителями ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» стали жители домов по адресам:

Херсонское шоссе, 30, 32, 38, 40, 46, 46/1, 48, 50, 92, 94, 96;

ул. Генерала Свиридова, 7, 7/1;

ул. Черновола, 3, 5, 7, 9;

ул. Космонавтов, 67, 69, 71, 73, 73а, 67а (ДОУ № 95).

Ранее сообщалось, что в городе отремонтировали все сети и объекты «Николаевоблтеплоэнерго», поврежденные россиянами.