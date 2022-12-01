Николаевские десантники уничтожили танк, устроив засаду у подбитого ими ранее танка противника.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

Десантники из противотанкового подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на днях подвели вражеский танк. Экипаж вынужден был оставить боевую машину и «накивать пятками».

Понимая, что оккупанты захотят эвакуировать подбитую, но не уничтоженную технику, противотанкисты 79-ки устроили возле нее засаду.

«Смекалка десантников была вознаграждена: вскоре на место происшествия, для проведения эвакуации, приехал еще один танк. Далее для специалистов противотанкового подразделения было уже делом техники: хорошо приведя противотанковую управляемую ракету, они попали во вражескую боевую машину, уничтожив ее», — сообщают в бригаде.

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