Правоохранители разыскивают двух мужчин, причастных к похищению 23-летней жительницы Николаева.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Как известно, о своем похищении 23-летняя жительница Николаева самостоятельно сообщила полиции вечером 20 декабря.

По свидетельству девушки, к совершению преступления причастны ее знакомый вместе с еще одним мужчиной, которые насильно посадили ее в автомобиль и вывезли в лес. Там они нанесли ей телесные повреждения и оставили.

Следователи приступили к уголовному производству, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, военные РФ похитили жительницу оккупированного Мелитополя Запорожской области и вывезли в Москву, где отдали под суд якобы за подготовку теракта.