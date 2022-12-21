В среду, 21 декабря, в Николаеве родные, друзья и коллеги провели в последний путь полицейского Херсона Сергея Макарова.

Об этом сообщается на странице полиции Херсонской области в Facebook.

Заместитель начальника отделения полиции № 2 Скадовского районного отдела полиции майор полиции Сергей Сергеевич Макаров скончался 18 декабря от тяжелых ранений, полученных в результате взрыва минной ловушки, оставленной оккупантами в Херсонской области.

«В правоохранительных органах Сергей Макаров проработал около 20 лет. До последнего дня своей жизни был верен Присяге. Поддержать родных, почтить офицера и провести полицейского в последний путь пришли коллеги как из родного отделения полиции, так и из других подразделений. Теперь он несет службу в Небесном карауле. Вечная память Герою...», — говорится в сообщении.

Напомним, в освобожденной Снигиревке Николаевской области на мине подорвался гражданский. Пострадавший находится в реанимации.