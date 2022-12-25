Жилой дом по Херсонскому шоссе, 28 в Николаеве.

В Николаеве 10-этажный жилой дом по Херсонскому шоссе, 28 уже седьмые сутки без водоснабжения и отопления.

Об этом НикВести сообщила жительница дома Инна.

По ее словам, в начале недели, а именно в понедельник, 19 декабря, из-за аварии на сети водоканала, у них, как и у части города, отключили водоснабжение. Но после того, как работы по ликвидации аварии были завершены и возобновили централизованное водоснабжение города, их дом так и остался без воды. Эта ситуация длится уже седьмые сутки. Кроме воды в доме, также уже неделю отсутствует отопление.

Инна сообщила, что глава ОСМД, в который входит жилой дом, обратилась с соответствующей заявкой в КМ «Николаевводоканал», где ей пообещали в понедельник «разбираться» с ситуацией.

— Когда выключили воду всему городу, через некоторое время там все отремонтировали и дали. Но наш дом, который находится по Херонскому шоссе, 28, там какая-то другая ветка, и получается, что задвижку закрыли, какой подрядчик от водоканала. Они ушли на выходные, и у нас сегодня седьмой день нет воды. В нашем доме есть инвалиды, есть старики, есть мамы с детьми. У нас достаточно большой дом и все сидят без воды. Более того, нет и отопления. Наша глава ОСМД подавала заявку к водоканалу. Они сказали: «Да, хорошо, мы в понедельник будем разбираться».

В понедельник выключили воду, и сегодня седьмой день нет воды и отопления. Они («Николаевводоканал», – прим.) сказали, что у них нет своих работников, которые это все ремонтируют. Я так понимаю, что они наняли какого-нибудь подрядчика. Какой-то подрядчик приехал, посмотрел, очевидно, объем работы там большой, и они ушли на выходные. А вы, люди, сидите без воды, – рассказала жительница дома.

По ее словам, в соседнем с ними доме есть техническая вода из скважины.

— В соседнем доме есть техническая вода, подаваемая из скважины. Раньше воду привозили, когда было теплом, летом это было. А сейчас, кто где знает, какие пункты, сам ездит и везет, - рассказала Инна.

Отметим, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.

Из государственного бюджета на следующий год будут выделены средства для частичного ремонта водопроводной сети Николаева.