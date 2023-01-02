По состоянию на 2 января николаевские строительные бригады зашили ОСБ-плитами практически все поврежденные окна в домах, пострадавших от российских обстрелов 31 декабря.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

- Также отработали несколько крыш. Большинство кровель накрывают тентом, где возможно – заменяют разбитый шифер. Завтра продолжат работу, - сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал оказать разовую помощь всем жителям области, пострадавшим от обстрелов 31 декабря.

Как известно, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

В результате обстрела 2 жилых дома разрушены до основания, 12 жилых домов повреждены (избиты окна, двери, крыша), в трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в Николаеве загорелся пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.

Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.