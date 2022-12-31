Глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал оказать разовую помощь всем жителям области, пострадавшим от обстрелов 31 декабря.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

«Дал поручение оказать разовую помощь всем, кому испортил оккупант Новый год в Николаевской области. Всем, кто пострадал (или имущество) от сегодняшних обстрелов. Делайте фото подтверждающие. Помощь не будет компенсацией материально, а больше компенсацией моральной. Чем можем», – написал он.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

В результате обстрела 2 жилых дома разрушены до основания, 12 жилых домов повреждены (избиты окна, двери, крыша), в трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в Николаеве загорелся пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.