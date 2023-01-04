На деоккупированной территории Николаевщины планируют начать восстанавливать пострадавшие от российских обстрелов объекты.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

— Мы готовим программу после подведения итогов года. Сейчас мы перераспределяем средства для того, чтобы мы могли выполнять восстановительные работы по всему региону, в частности, Николаеву, — отметил он.

По его словам, прежде всего внимание будут обращать на деоккупированные территории.

— В первую очередь, это будут деоккупированные регионы, сейчас изучаются списки того, что мы будем восстанавливать. Планируем это делать за свой счет, – добавил он.

Напомним, что на Снегиревщине установили местонахождение застенки российских захватчиков.