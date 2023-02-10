Во время массированной атаки России по территории Украины в Николаевской области попасть в критическую инфраструктуру не было.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

— Попаданий в объекты критической инфраструктуры у нас нет. ПВО работало, но будем ждать официальных данных от военных, – сказал он.

Напомним, около 10:30 10 февраля российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области. 7 человек получили ранения в результате утреннего удара.

Также из-за российского удара по Хмельницкому часть города осталась без электричества.

Ранее сообщалось, что россияне попали в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах. Из-за чего наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых областях.