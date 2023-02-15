За время полномасштабного вторжения от российских обстрелов больше всего пострадал Очаковский отдел Николаевской окружной прокуратуры. В здании выбиты оконные блоки и повреждена крыша.

Об этом в среду, 15 февраля, в ходе брифинга рассказал руководитель Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, пишут «НикВести».

Отмечается, что из здания Снегиревского отдела Баштанской окружной прокуратуры похитили оргтехнику и видеокамеры. Само здание не пострадало.

Также Дмитрий Казак уточнил, что в результате российской агрессии пострадали 3 сотрудника прокуратуры.

— Наибольший ущерб на сегодняшний день нанесен Очаковскому отделу Николаевской окружной прокуратуры, где после январских обстрелов повреждена крыша здания, взрывной волной выбиты все оконные блоки и двери, в некоторых кабинетах упал потолок. Обломками ракеты повреждена труба поставки природного газа в котельный отдел. Другие здания прокуратур области терпели лишь небольшие повреждения крыш обломками от ракет, которые сразу же устранялись, — рассказал он.

Напомним, что в Снигиревке кафиры устраивали застенку в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что бывший глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман, обвиняемый в госизмене, передавал данные российскому пропагандистскому блоггеру Юрию Подоляку и одному из лидеров «ДНР», полевому командиру незаконного вооруженного формирования «ополчения Донбасса» Игорю Беллеру.