Миколаївська область отримала від благодійників електрообладнання вартістю понад 77 мільйонів гривень для відновлення світла після російських обстрілів.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Блекаут-2023: чи готова енергетична система Миколаївщини до можливих нових атак РФ».

Йдеться зокрема про силові та вимірювальні трансформатори, комплектні розподільні пристрої, комутаційну апаратура, кабельно-провідникову продукцію, лінійну арматуру та комплектуючі.

Нагадаємо, в Україні зараз достатньо для забезпечення потреб громадян електроенергії, що виробляється електростанціями в країні. Чутки в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла — неправдиві.

Водночас підприємство «Миколаївобленерго» оновило графіки можливих відключень світла в області цієї зими та додало по три підчерги до кожної з трьох основних черг.

Також виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто. Проте дещо важче може бути ситуація в Очакові та Куцурубській громаді.

Загалом відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень. На підприємстві «Миколаївобленерго» також розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни.