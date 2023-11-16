Командир зведеного підрозділу «Бузький Гард» Ілля Зелінський, який у листопаді минулого року брав участь у звільненні Херсона від російських окупантів, розкрив деталі деокупації.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «ҐРУНТ».

Військовий, підрозділ якого воював у складі 59-ї бригади, розповідає, що наступ для них почався в кінці серпня 2022 року з надскладної «Інгулецької операції».

— Напевне, для всіх підрозділів, які приймали активну участь, а не останні 3 дні, контрнаступ на Херсонщині навіть не в серпні почався, тому що цьому передувала «Інгулецька операція», вона була дуже складна через водну перешкоду. Бійці нашого підрозділу приймали участь також приймали участь. Для нас вже, як для підрозділу, повноцінно перехід з оборони в атаку почався 29 серпня з операції в складі тактичної групи 59-ї бригади, і в принципі весь наступ і захід в Херсон ми проводили в бойових порядках бригади. Ми приймали повноцінно роль і як розвідка, як штурмові, група вогневої підтримки. І це було достатньо динамічно. Хлопці спільно зі штурмовим підрозділом змогли здійснити достатньо важкий ривок на противника в складному місці, але подальше перебудування системи ведення вогню противника дозволила швидкими ривками зламати його самооборону. Далі теж були важкі бої, але вважаю, що ключову роль зіграли бої з серпня по жовтень, коли просувались, — розповідає військовий.

На думку Іллі Зелінського, в успішному наступі ключову роль зіграли три фактори: перерізання логістики ворога, забезпечення ЗСУ зброєю та грамотне планування операції.

— Позиційна війна складна, з перепадами настрою, перепадами динаміки на фронті. Через деякі особливості подачі інформації це сприймається, як «швидко щось взяли, клас, це певне так кайфово було і круто». Це ніфіга не так, тому що це складно та вимотує. Емоційний стан та здоров'я підхитують нормально. Щільність вогню була дуже сильна до моменту, поки не відчули нестачу провізії у противника, поки не перебили їм логістику. В нас не все гладко йшло. Були дуже складні кровопролитні бої. Легко було тільки, коли ми видихнули і зайшли в центр Херсона. Ми заходили в бойових порядках на відповідних рубежах: Молодьожне, Наддніпрянське, Антонівка, ми туди заходили. Вже потім командир дозволив нам відлучитись, поїхати і подивитися, що в Херсоні відбувається. Люди на по дорозі зустрічали. В тому емоційному стані, в якому ми заходили туди, це було зворушливо. Далі околиці міста і сам Херсон. Це був стан ейфорії, — додає він.

При відступі війська РФ залишали велику кількість боєприпасів та техніки. За словами Іллі Зелінського, знайдені трофеї в подальшому були використані в знищенні ворога.

Не дивлячись на нинішню ситуацію, в якій звільнене місто чи не щодня піддається обстрілам росіян та несе жертви, військовий впевнений, що минулорічна операція не була проведена дарма.

— Як можна сказати дарма? Ми звільняємо свою територію. Кожна людина, яка чекає нас на окупованій території, заслуговує на те, щоб ми її звільняли. Це наша земля, я її своєю вважаю. Якщо це наша власність, то я повинен встановити справедливість і забрати, — сказав Ілля Зелінський.

Нагадаємо, тікаючи з правого берега Херсонщини окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.

Після того, як російські війська змушені були тікати із Херсона, вони оголосили тимчасово окупований Генічеськ «адміністративною столицею» Херсонської області.

Напередодні, 11 листопада, ЗСУ зайшли у Херсон, який був окупований з перших днів повномасштабної війни Росії проти України. У місті замайоріли українські прапори, в тому числі над будівлею ОДА.