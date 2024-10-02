Бійці 34 полку Нацгвардії України розповіли, як виконують завдання на Херсонському напрямку

«Капа» і «Пекар», скриншот з сюжету «Суспільне Херсон»

Військовослужбовці 34 полку Національної гвардії України, відомі під псевдонімами «Капа» та «Пекар», розповіли про свою службу на Херсонському напрямку.

Своїми історіями вони поділились з кореспондентами «Суспільне Херсон».

У перші дні повномасштабного вторгнення «Капа» евакуював своїх рідних з Миколаєва на Кіровоградщину. Пізніше він долучився до військової частини, де служив строкову службу, і разом зі своїм підрозділом одним із перших увійшов до Херсона в листопаді 2022 року.



Військовослужбовець на псевдо «Пекар» родом з Миколаєва, у мирному житті займався вебдизайном і пройшов курс надання першої медичної допомоги; зараз він виконує обов'язки бойового медика у своєму підрозділі.

«Почались дуже сильні прильоти. За одну хвилину три прильоти, летіла артилерія, гради, міни — все це безперервно, протягом доби. Сідаєш, закурюєш сигарету і рахуєш прильоти. Але ми зберігали моральний дух, адже в нашій групі багато фахівців, і всім нам притаманний гумор», — «Капа» пригадує одну з перших висадок на Лівобережжя.

Військовослужбовець розповідає, що підготовка до бойового виходу триває майже добу, після чого у них є три дні для відпочинку.

«З нашим бойовим медиком я впевнений на 100%. З ним не страшно йти на лівий берег», — зазначає «Капа», підкреслюючи, що жартівливий настрій допомагає підтримувати моральний дух.

«Пекар» розповідає, що навіть під обстрілами вони іноді знімають смішні відео. Він також зазначає, що на їхньому напрямку немає можливості евакуюватися ні за допомогою пікапа, ні броньованої техніки, ані навіть звичайного автомобіля:

«Я завжди працюю в складі групи, виконуючи різні поставлені завдання, такі як розвідка, пошук, наліт, мінування. Я завжди у складі групи цієї. На нашому напрямку немає можливості евакуюватися за допомогою пікапа, броньованої техніки чи навіть звичайного автомобіля. Ми користуємося резиновим човном, який не має жодного захисту від уламків, скидів або FPV-дронів. Тож це завжди є ризикованою лотереєю».

«Пекар» додає, що неодноразово надає допомогу бійцям під обстрілами.

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.