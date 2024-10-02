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На Миколаївщині ще в одному селі виявили чуму свиней

На Миколаївщині ще в одному селі виявили чуму свиней. Фото з відкритих джерелНа Миколаївщині ще в одному селі виявили чуму свиней. Фото з відкритих джерел

В Баштанському районі в селі Новоолександрівка зафіксували чуму свиней. На території села запроваджено карантин.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаївської області.

Зазначається, що 26 вересня в приватному господарстві села померло четверо свиней. Фахівці відібрали проби та перевірили. Результати досліджень показали хворобу.

Тому встановлено епізоотичне вогнище територію села Новоолександрівка, Березнегуватської територіальної громади, Баштанського району. В зоні захисту в радіусі 3 кілометрів від епізоотичного вогнища немає населених пунктів.

До зони нагляду радіусом 8 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту ввійшли такі села Баштанського району: Веселе, Озерівка, Лісове, Федорівка, Лепетиха. Також в цій зоні села Бериславського району Херсонської області: Рівнопілля, Микільське, Буцівське, Новопавлівка, Червона Людмилівка, Веселе, Нова Калуга, Нова Калуга Друга, Світлівка, Кочубеївка, Орлове, Нова Шестерня, Первомайське, Біла Криниця.

9 вересня стало відомо, що у Первомайському районі Миколаївщині невідомі спалили трупи свиней. Фахівці дослідили рештки та виявили африканську чуму свиней.

Раніше 31 серпня на узбіччі дороги Кропивницьке — Платонове біля 1 кілометра від селища Врадіївка Первомайського району виявили рештки свиней.

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