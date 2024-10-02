На Миколаївщині ще в одному селі виявили чуму свиней
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- Альона Коханчук
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11:05, 02 жовтня, 2024
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В Баштанському районі в селі Новоолександрівка зафіксували чуму свиней. На території села запроваджено карантин.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаївської області.
Зазначається, що 26 вересня в приватному господарстві села померло четверо свиней. Фахівці відібрали проби та перевірили. Результати досліджень показали хворобу.
Тому встановлено епізоотичне вогнище територію села Новоолександрівка, Березнегуватської територіальної громади, Баштанського району. В зоні захисту в радіусі 3 кілометрів від епізоотичного вогнища немає населених пунктів.
До зони нагляду радіусом 8 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту ввійшли такі села Баштанського району: Веселе, Озерівка, Лісове, Федорівка, Лепетиха. Також в цій зоні села Бериславського району Херсонської області: Рівнопілля, Микільське, Буцівське, Новопавлівка, Червона Людмилівка, Веселе, Нова Калуга, Нова Калуга Друга, Світлівка, Кочубеївка, Орлове, Нова Шестерня, Первомайське, Біла Криниця.
9 вересня стало відомо, що у Первомайському районі Миколаївщині невідомі спалили трупи свиней. Фахівці дослідили рештки та виявили африканську чуму свиней.
Раніше 31 серпня на узбіччі дороги Кропивницьке — Платонове біля 1 кілометра від селища Врадіївка Первомайського району виявили рештки свиней.