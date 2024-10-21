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Рідний дім: у Вознесенську створили прийомну сім’ю

У Вознесенську створили прийомну родину. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.У Вознесенську створили прийомну родину. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради.

У Вознесенську створили нову прийомну сім’ю, яка взяла під опіку дівчинку. Родина, яка вже має власних дітей, вирішила прийняти дитину, позбавлену батьківського піклування. 

За бажанням сім’ї, особисті дані дитини та прийомних батьків не розголошуються.

Про це повідомила пресслужба Вознесенської міської ради.

Представники місцевої влади зустрілися з родиною та підписали договір про влаштування дівчинки до нової сім'ї.

Секретар міської ради Вікторія Бальцер підкреслила важливість таких ініціатив, особливо в умовах війни, коли багато дітей залишаються без батьківської опіки.

«Зараз, коли ми живемо в часи війни й випробувань, на тлі складних обставин через воєнні дії, ми стикаємося з болючою реальністю — багато дітей залишаються без батьківського піклування. Це не просто цифри у звітах, це долі, життя дітей, які потребують тепла, підтримки та надійної родини. Кожна дитина заслуговує на те, щоб рости в любові, бути захищеною та відчувати себе частиною сім'ї», — зазначила Бальцер.

У міській раді також підкреслили, що прийомні батьки вірять у свої сили та зможуть створити  атмосферу любові, підтримки для дитини, яка тепер стане частиною їхньої сім'ї.

Раніше в Бузькій громаді створили патронатну родину. Подружжя Зорини та Віктора Кучерових уклало угоду з Бузькою сільською радою. 

Нагадаємо, що у Миколаївській області функціонує внутрішньопереміщений дитячий будинок сімейного типу, який переїхав з Олешківського району Херсонщини.

Крім того, на Миколаївщині зареєстровано девʼять патронатних сімей, у яких виховується 24 дитини.

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