На Вознесенщині жителі знайшли у полі уламки ракети

У Вознесенському районі Миколаївщини знайшли уламки ракети, фото: ДСНС Миколаївщини

У Вознесенському районі Миколаївщини на одному з полів знайшли уламки крилатої ракети.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, небезпечний предмет знайшли місцеві.

У Вознесенському районі Миколаївщини знайшли уламки ракети, фото: ДСНС Миколаївщини У Вознесенському районі Миколаївщини знайшли уламки ракети, фото: ДСНС Миколаївщини У Вознесенському районі Миколаївщини знайшли уламки ракети, фото: ДСНС Миколаївщини

Як зазначили рятувальники, уламки виявилися безпечними. Сапери підняли їх за допомогою важкої піротехнічної машини з маніпулятором та транспортували на місце спеціального зберігання.

У Вознесенському районі Миколаївщини знайшли уламки ракети, фото: ДСНС Миколаївщини У Вознесенському районі Миколаївщини знайшли уламки ракети, фото: ДСНС Миколаївщини У Вознесенському районі Миколаївщини знайшли уламки ракети, фото: ДСНС Миколаївщини

Слід зазначити, що значні території України стали небезпечними через мінування. Наразі наша країна вважається однією з найбільш замінованих у світу. Лише з 24 лютого 2022 року від підриву мін та вибухонебезпечних предметів загинуло 309 людей. Близько 142 тисячі км² вважаються потенційно замінованими.

Через воєнні дії, що відбувалися на Миколаївщині, території області також стали небезпечними, особливо це стосується деокупованої Снігурівщини.

В нинішніх реаліях правила мінної безпеки повинен знати кожен. На цьому наголошує і заступник начальника частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування Євген Скумбрій. Редакції «МикВісті» він розповів про міни, які трапляються на деокупованих територіях і про те, як їх розпізнати.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, станом на 18 листопада, піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч 875 боєприпасів на території Миколаївської області.