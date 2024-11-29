Поліція Миколаївщини працює в посиленому режимі під час блекауту. Фото: пресслужба поліції

Через тривалі відключення електроенергії в Миколаївській області поліція перейшла на посилений режим роботи.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

Правоохоронці посилили патрулювання в усіх районах: збільшено кількість піших патрулів, а також мобільних груп, які чергують у проблемних зонах. На жвавих перехрестях, де не працюють світлофори, патрульні регулюють дорожній рух.

«Поліція нагадує: у разі потреби ви можете звернутися до найближчого відділу поліції, щоб зарядити гаджети чи отримати допомогу. Також не соромтеся просити підтримки у патрульних на вулицях», – повідомили в поліції.

Усі співробітники отримують актуальну інформацію в онлайн-режимі, що дозволяє координувати дії навіть під час відсутності електроенергії.

Поліція Миколаївщини працює в посиленому режимі під час блекауту. Фото: пресслужба поліції Поліція Миколаївщини працює в посиленому режимі під час блекауту. Фото: пресслужба поліції Поліція Миколаївщини працює в посиленому режимі під час блекауту. Фото: пресслужба поліції

У Миколаївській області триває напружена ситуація в електромережах. В «Миколаївобленерго» опублікували приблизний графік: жителі області будуть без світла 4 години, а зі світлом — 2.

Раніше кореспонденти «МикВісті» повідомляли, що близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось електропостачання.

Раніше Укренерго опублікували графік відключень світла на 30 листопада.

Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.

Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками.

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.