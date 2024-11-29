На Миколаївщині блекаут: в обленерго розповіли, що споживачі будуть зі світлом 2 години, а 4 — без
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- Світлана Іванченко
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19:47, 29 листопада, 2024
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У Миколаївській області триває напружена ситуація в електромережах. В «Миколаївобленерго» опублікували приблизний графік: жителі області будуть без світла 4 години, а зі світлом — 2.
«Наразі маємо технічну можливість одночасного заживлення максимум двох черг. Тобто, всі споживачі області, включно з мешканцями Миколаєва та Баштанщини, відключатимуться за орієнтовною схемою 2 години зі світлом — 4 години без. По можливості, відповідно до «зелених годин», закріплених за кожною чергою ГПВ в поточній декаді», — говориться у повідомлені.
У компанії наголосили, що такі обмеження є тимчасовим заходом для стабілізації ситуації.
«Після відновлення повноцінної роботи обладнання розраховуємо повернутися до більш помірного та вже звичного розкладу графіку погодинних відключень», — зазначається у повідомлені.
Також споживачам подякували за ощадливе використання електроенергії та розуміння ситуації, закликавши не вмикати одночасно енергоємні прилади, аби уникнути перевантаження мережі.
Раніше кореспонденти «МикВісті» повідомляли, що близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось елекропостачання.
Раніше Укренерго опублікували графік відключень світла на 30 листопада.
Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.
Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.
Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками.
Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
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