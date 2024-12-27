Нацгвардійця з Миколаївщини посмертно нагородили званням Героя України, фото: Миколаївська ОВА

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно за відвагу на фронті званням Героя України уродженця Миколаївщини, нацгвардійця Євгенія Козлова.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Зазначається, що 25 лютого 2022 року. Євгеній Козлов першим помітив російську колону поблизу Трьохізбенки на Луганщині та знищив два танки й 10 росіян. Під час одного з боїв потрапив у полон. Його вдалося звільнити 2 квітня того ж року, після лікування та реабілітації він повернувся на фронт.

З бомбосховищ Сіверськодонецька евакуював близько 50 цивільних, серед яких 11 дітей. Євгеній Козлов загинув 18 серпня 2022 року, коли поряд із його позицією розірвався російський снаряд.

Нагадаємо, що нещодавно нагородили військовослужбовців 19-го Миколаївського полку Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України за успішне виконання бойових завдань у Донецькій області.

Раніше військовослужбовці 19-го Миколаївського полку НГУ показали, як проходять підготовку перед ротацією на Донеччину.