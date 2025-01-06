На Миколаївщині за тиждень на світ з'явилися 86 немовлят. Ілюстративне фото: Руслан Марцінків/Facebook

За тиждень, з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року, у пологових будинках Миколаївщини народилось 86 дітей, серед них одна двійня.

Як повідомили у пресслужбі управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА, на світ з'явилися 35 дівчаток та 51 хлопчик.

З найменшою вагою 1640 грам народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

Раніше повідомлялось, що станом на 30 грудня 2024 року в Миколаєві народилося 2314 дітей, серед яких 34 двійні.