На Миколаївщині за тиждень на світ з'явилися 86 немовлят
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- Світлана Іванченко
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13:32, 06 січня, 2025
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За тиждень, з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року, у пологових будинках Миколаївщини народилось 86 дітей, серед них одна двійня.
Як повідомили у пресслужбі управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА, на світ з'явилися 35 дівчаток та 51 хлопчик.
З найменшою вагою 1640 грам народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.
Раніше повідомлялось, що станом на 30 грудня 2024 року в Миколаєві народилося 2314 дітей, серед яких 34 двійні.
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