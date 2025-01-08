У Миколаєві понад 40 будинків залишились без опалення

У Миколаєві будинки залишились без опалення. Архівне фото «МикВісті».

У Миколаєві 49 будинків залишились без опалення через ремонтні роботи на мережі.

Про це повідомили у «Миколаївській ТЕЦ».

Зазначається, що фахівці підприємства мінятимуть пошкоджену трубу по вулиці Пограничній. У зв’язку з цим з 02:00 8 січня вимкнули опалення за наступними адресами:

вулиця Садова: 9, 11, 13, 15, 29А, 31А, 31/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 48, 50;

вулиця Севастопольська: 41, 43, 43/1, 47, 47А;

вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова): 58, 60, 62, 97, 99, 99А;

вулиця Центральний: 97;

вулиця Ковальська (Кузнецька): 58, 58Б, 58А;

вулиця 2-а Слобідська: 71, 73, 75;

вулиця Погранична: 43, 43А, 45, 47, 47А, 78, 78А, 78Б, 78Г, 78В, 80, 69, 69А, 63А;

вулиця Громадянська: 42Б;

вулиця 1-а Слобідська: 74.

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Орієнтовний час завершення робіт: 23:00 8 січня.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Опалювальний сезон у Миколаєві мав стартувати з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради.

Ще під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Водночас нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

А на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планувало до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.