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Ще три нових тролейбуси з автоматичним ходом доставили до Миколаєва

Миколаїв отримав ще три нових тролейбуси PTS з автономним ходом. Фото: Telegram-канал міського голови Олександра СєнкевичаМиколаїв отримав ще три нових тролейбуси PTS з автономним ходом. Фото: Telegram-канал міського голови Олександра Сєнкевича

Миколаїв отримав ще три нових тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що зараз необхідно провести повне технічне обстеження тролейбусів та зробити всі необхідні налаштування, узгодити страхування транспорту, зробити брендування та його обкатку.

«Лише після цього новий транспорт працюватиме на  маршрутах міста. Загалом маємо отримати 31 тролейбус до кінця травня», — додав він.

Наразі у Миколаєві 22 тролейбусів PTS — 19 з них введено в експлуатацію і вони працюють на маршрутах міста.

Нагадаємо, що у мікрорайон Миколаєва — Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Туди їздитиме чотири одиниці електротранспорту.

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