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У Миколаєві вчетверте за січень зафіксували температурний рекорд

У Миколаєві зафіксували новий температурний рекорд/ Фото «МикВісті»У Миколаєві зафіксували новий температурний рекорд/ Фото «МикВісті»

У середу, 29 січня, у Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури дня. На вулиці температура досягла значення +13,3°С.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Вказується, що попередній рекорд цього дня в 2002 році становив +11,3°С.

Нагадуємо, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень по Миколаєву і по області зафіксований 16 липня 2024 року і становить +41,6°.

Зазначимо, що 7 січня також зареєстрували новий температурний рекорд +12,2°С. Також рекорди фіксували 8 та 10 січня.

Крім того 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°С, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. 

Також нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Нагадаємо, що 21 липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі. Середня глобальна температура приземного шару повітря в неділю досягла 17,09 градусів за Цельсієм (62,76 градусів за Фаренгейтом).

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