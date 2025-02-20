На Миколаївщині у судах розглядають 398 справ пов’язаних з корупцією
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- Альона Коханчук
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13:10, 20 лютого, 2025
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На Миколаївщині за рік у суди направили 398 справ пов’язаних з корупцією.
Про це свідчать дані звіті про результати діяльності прокуратури, пишуть «МикВісті».
Зазначається, що більшість протоколів, а саме 222, стосуються порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та 175 — стосуються фінансового контролю.
Серед порушників був суддя, який несвоєчасно повідомив про зміни в майновому стані, та керівник комунального підприємства, який не повідомив про конфлікт інтересів. Обидва отримали штрафи.
«Зокрема, одного з суддів визнано винним за частиною 2 статті 172-6 КУпАП у несвоєчасному повідомленні НАЗК про суттєві зміни в майновому стані після продажу майна та накладено постановою суду адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 гривень. Обласною прокуратурою до Вищої ради правосуддя направлено дисциплінарну скаргу щодо цього судді», — йдеться у повідомленні.
А керівник одного з комунальних підприємств отримав 4522 гривні штрафу за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Раніше Миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.
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